Pour une vraie 13e rente AVS

Tribune libre



En réaction à des propos de Pierre-André Page.

Dans La Gruyère du 21 septembre, Pierre-André Page est à l’interview. On lui demande son avis sur l’initiative pour une 13e rente AVS, lancée par le PS et les syndicats. Selon lui, elle est trompeuse, puisqu’elle ne consisterait qu’à diviser une rente annuelle par 13 au lieu de 12. Notre conseiller national glânois devrait pourtant savoir que le texte prévoit l’octroi aux retraité·e·s d’un «supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle». Il s’agit donc bien d’une 13e rente. Et il est aussi prévu que la loi devra garantir «que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations». Je ne me laisserai pas avoir par la propagande trompeuse de la…