Pourtant, que la montagne est (encore) belle

Hors traces

PAR FLORENCE LUY

HORS TRACES. Des éboulements à répétition, que ce soit récemment à Göscheneralp, à proximité de la cabane de Mischabel ou encore au Chüebodenhorn, dans les Alpes ou dans les Pyrénées… Les températures élevées font fondre le permafrost qui maintient les rochers en place. La montagne change. Alors que le mythique ouvrage Le massif du Mont-Blanc, les 100 plus belles courses fête ses 50 ans, Montagnes Magazine a eu la pertinente idée de s’interroger sur ce qu’étaient devenues ces voies retenues par Gaston Rébuffat.

Il a fait parler le guide de haute montagne Michel Piola, qui a tourné les pages du célébrissime ouvrage… «No 90… ne se fait plus. No 91… abandonnée en été. No 92… tombée. No 93… se fait toujours mais beaucoup plus tôt dans la saison.» Non, on n’est…