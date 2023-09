Présent plus que parfait: la tentation de l’ennemi

Présent plus que parfait

En tentant de justifier son attaque contre l’Ukraine, Vladimir Poutine reprend un procédé qui n’est pas nouveau: la fabrication d’un ennemi.

HISTOIRE. Sans vraiment de surprise, le Gouvernement russe a annoncé produire depuis le début de ce mois de nouveaux manuels d’histoire pour la rentrée scolaire. En jeu, la justification de la guerre en Ukraine envers les nouvelles générations. Il est toujours important de ne jamais passer pour le méchant de l’histoire et le responsable de tous les morts. Du coup, on reprend les mêmes arguments absurdes sur cette «opération militaire spéciale» en suivant cette logique: plus on répète un discours, même le plus inepte, plus il gagne en vérité. Un procédé très prisé par Donald Trump. Ainsi, l’Occident tire les ficelles d’une…