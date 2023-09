Primes maladie 2024: 9,6% d'augmentation pour le canton de Fribourg

Cette année, les primes prennent l’ascenseur dans toute la Suisse. Le canton de Fribourg n’est pas épargné avec 9,6% (339.40 francs) d’augmentation. La prime moyenne fribourgeoise mensuelle toutes catégories d’âges confondues reste néanmoins l’une des moins chères des cantons latins, indique par communiqué la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Pour les adultes fribourgeois, la prime standard (franchise de 300 francs et assurance-accidents dans le district de la Sarine) la plus chère atteint 654.60 francs et la moins chère 520.10 francs. Du côté des jeunes adultes, la prime standard la plus chère est de 541.90 francs, contre 353,90 pour la moins chère. Il faudra compter une dépense de 166.50 francs pour la prime la plus haute pour les enfants (sans franchise, avec…