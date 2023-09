Pro Natura s’oppose au musée de Middes

PROJET. «La convoitise d’une fondation, une belle vue et la disponibilité d’un terrain ne suffisent pas.» Dans un communiqué publié hier, Pro Natura annonce s’opposer à la création d’une zone spéciale au sommet de la colline de Torny pour la réalisation d’un musée d’art contemporain à Middes (La Gruyère du 24 août).

Il y a un peu moins d’un mois, la commune avait en effet mis à l’enquête une modification partielle du Plan d’aménagement local dans le but de favoriser la construction de cet établissement. «La seule justification apportée à ce projet est l’intérêt de la Fondation Leschot pour le site, la vue panoramique et le terrain. Or, la création de zones à bâtir isolées est soumise à des exigences strictes, qui sont loin d’être remplies.»

Pro Natura avance qu’aucune variante n’a été…