Romont: du cirque et de la danse au Bicubic

ROMONT. C’est à un mélange des genres que les spectateurs du Bicubic sont invités à voir samedi à 20 h. Sous un chapiteau installé sur le parking situé en face de l’établissement se produiront des artistes fribourgeois et venant d’ailleurs alliant l’art du cirque et de la danse contemporaine. «Des chorégraphies urbaines et des prouesses saltimbanques» sont au programme selon les organisateurs. Mise en scène par Raphaël Diener, l’œuvre Paradis? raconte l’histoire de Rosalie et Albert, qui vivent dans un jardin d’Eden en plastique. Leur routine sera bouleversée par un événement inattendu. Informations et réservations sur www.bicubic.ch. VAC