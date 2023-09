Romont: les travaux de la route de la Parqueterie débutent

Des travaux de grande ampleur seront effectués à Romont, dès ce lundi, par la ville et le Canton. La chaussée sera rénovée et un nouveau revêtement phonoabsorbant sera posé sur le tronçon entre le carrefour de la Parqueterie et celui de la Belle-Croix.

En parallèle, des travaux de réaménagement de la route cantonale sont prévus, afin de mettre aux normes les arrêts de bus «Romont, CO de la Glâne» et d’aménager une bande cyclable. «La fin du chantier est pour l’instant agendée fin avril 2025», affirme Pedro Lopez, chef de section au Service des ponts et chaussées de l’Etat de Fribourg. D’ici là, la circulation sera maintenue à deux voies de circulation. «Elle sera peut-être très ponctuellement alternée».

Le Conseil d’Etat avait accepté le 13 juin de contribuer à hauteur de 2,32 millions aux coûts du chantier. Geoffroy Brändlin