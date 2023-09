Sous le rire et la satire, l’humain avec un humour de Hanokh Levin à Treyvaux

TREYVAUX. Disparu en 1999, à 56 ans, Hanokh Levin a laissé derrière lui une œuvre impressionnante de dramaturge et de poète. Il a notamment écrit une cinquantaine de pièces de théâtre, mais il a commencé à se faire connaître, dès les années 1960, par des spectacles de cabaret. Ce samedi à L’Arbanel, à Treyvaux, la compagnie Théâtre-Ensemble Chantier interdit (venue de Vevey) présente une série de saynètes et de chansons de l’auteur israélien, sous le titre Que d’espoir… etc.! Quatre comédiens porteront sur scène cet humour d’autant plus ravageur que ces sketchs ont été écrits dans un pays en guerre: Edmée Fleury, Anthony-David Gerber (également metteur en scène), Yves Jenny et Christine Laville. Ils les interprètent en monologues, en duos ou en trios, tout en les entrecoupant de…