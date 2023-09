suite.» Preuve en est, sa 3e place deux se

MOTOCROSS. Loane Sudan a conclu sa saison au pied du podium le week-end dernier à Amriswil (TG). Quatrième des deux manches de Coupe de Suisse féminine ainsi que du classement final de la catégorie MX, la Brocoise de 17 ans termine cinquième du général national. «Je finis à quelques points de la 4e place, mais je suis contente de ma régularité. C’est ce qui m’a permis de remonter au classement.»

Loane Sudan ne s’est pas laissé freiner par un début de saison compliqué. A raison, puisque la pilote gruérienne a été récompensée avec sa 2e place à Lützelflüh (BE). «Ce premier podium, c’était un sentiment génial. J’ai persévéré et mes efforts ont payé. Ça a été une motivation pour la suite.» Preuve en est, sa 3e place deux semaines plus tard sur le tracé soleurois de…