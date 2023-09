Sur un air de lassitude

Battons la campagne

Onze heures, un mercredi comme un autre au cœur du chef-lieu gruérien. Retraités, mères de famille, cadres en costard-cravate et étudiants en pause défilent devant le supermarché de la Grand-Rue. Les bavardages vont bon train, on parle de tout et de rien, du soleil qui brille et de l’été indien, des sourires et des confidences en coin. La belle vie sur le trottoir.

Sauf lorsque la journaliste enjouée choisit au hasard sa cible lors de son micro-trottoir et se dirige vers elle d’un pas décidé: «Bonjour, nous avons lancé une rubrique à l’occasion des élections fédérales pour recueillir les attentes et les préoccupations des citoyens.» Et là, c’est le drame. Les mâchoires se crispent, les yeux deviennent fuyants. Certains n’ont pas le temps, d’accord. D’autres fulminent:…