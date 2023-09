Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Alerte! Mon robinet d’eau est à sec

En Suisse, on vend nos sources d’eau minérale depuis des décennies. Récemment, des investisseurs chinois ont failli mettre la main sur une des plus prestigieuses sources du Valais. On pense encore que le manque d’eau, ça ne touche que les alpages. Mais lors de la sécheresse historique de l’été 2022, certaines communes, confrontées à des pénuries sans précédent, ont pris conscience de leur vulnérabilité. Pour éviter que nos robinets soient à sec, les communes se démènent souvent seules. ■