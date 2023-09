Tribune libre

Bucherer à Bulle?

A propos de Rolex et de la quincaillerie Morard.

Modeste amateur de belle horlogerie et de montres anciennes, j’ai lu avec un vif intérêt et un certain enthousiasme l’article signé Philippe Huwiler paru dans La Gruyère du 14 septembre dernier, concernant l’avenir encore incertain de feu la quincaillerie Morard. Si la fermeture de ce vénérable établissement a consterné nombre de fidèles clients et marque la fin d’une époque, il faut maintenant se tourner vers l’avenir et prévoir pour le bâtiment désormais orphelin une renaissance remarquable, qu’il ne faut pas manquer pour le renom du chef-lieu, son aura au-delà du canton et du pays.

De nombreux commerces divers bordent la Grand-Rue, attirant une foule de clients et de curieux, particulièrement les jours de marché.…