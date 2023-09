UCB Farchim respecte l'égalité salariale hommes-femmes, selon la fondation Equal-salary

Pour obtenir cette certification, UCB Farchim s'est soumise à une analyse statistique de ses salaires, ainsi qu'à un audit interne confié à PwC. Cette certification est valable trois ans, durant lesquels des audits de surveillance sont menés. Passé ce délai, l'entreprise certifiée doit reconduire l'analyse salariale et un audit complet.

«En tant que première organisation pharmaceutique certifiée Equal-salary, UCB fait preuve de transparence et se positionne comme entreprise pionnière en Suisse et dans le monde», commente Noémie Storbeck, co-CEO de la fondation Equal-salary. Quant à Nicolas Tièche, directeur du site UCB à Bulle, il souligne: «L'équité est au coeur des discussions au sein de nombreuses organisations et, paradoxalement, le constat sur l'écart salarial évolue peu en Suisse.…