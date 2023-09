Un accident fait cinq blessés et un mort à Courtepin

L’autre voiture a également été fortement percutée. Elle était conduite par un homme de 53 ans, avec deux passagères, âgées de 58 et 80 ans. Le conducteur de 24 ans était accompagné d’une femme du même âge. L’intervention de deux hélicoptères de la REGA, de plusieurs ambulances de Fribourg, Morat et Berne ont été nécessaires pour prendre en charge les cinq blessés.

Les pompiers des bases de départ Lac, Centre et Sud sont également intervenus pour la désincarcération du conducteur de 53 ans, pour assurer l’éclairage du lieu d’accident et pour remettre en état la chaussée. La route cantonale entre Pensier et Courtepin a été fermée durant six heures et une déviation mise en place.

Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies. Les éventuels témoins ainsi que toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête sont priés de contacter la police cantonale au 026 347 01 17.