Une crue artificielle dans la Sarine mardi

BARRAGES. Mardi aux premières heures, Groupe E créera une crue artificielle dans la Sarine depuis le barrage de Rossens jusqu’à l’aval du barrage de Schiffenen. Le but est de rétablir le régime de charriage dans la Sarine et de favoriser la biodiversité, explique un communiqué de l’énergéticien fribourgeois et du canton. Quelque 1200 m3 de gravier ont été prélevés dans la Jogne, à Charmey, et déversés dans le lit de la rivière en aval du barrage de Rossens. «Leur charriage lors de la crue de mardi doit permettre de commencer à combler l’érosion du lit de la Sarine, d’amorcer la reconnexion des terrasses fluviales, de nettoyer le cours d’eau en arrachant les algues et d’améliorer les conditions pour la faune piscicole.» Des données scientifiques seront récoltées et permettront d’évaluer…