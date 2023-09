Une troisième édition à Lessoc

Près de 300 coureurs sont attendus ce dimanche pour la troisième édition du Tour du lac de Lessoc.

COURSE À PIED. La troisième édition du Tour du lac de Lessoc se déroule ce dimanche. Cette année, près de 300 participants sont attendus pour cette épreuve, dont l’aire de départ et d’arrivée se trouve au centre du village, aux alentours de la fontaine. Autour du lac, un tracé de 9,2 kilomètres - dont 300 mètres de dénivelé positif - est proposé aux coureurs. Les favoris masculins sont Jérémy Schouwey, Mathieu Deillon et Rémy Dénervaud, lauréat en 2022. Chez les femmes, Steffi Trachsel devrait se battre pour la victoire. Elyne Mooser et Manon Livache devraient également être aux avant-postes.

«Encourager les gens»

Afin d’accueillir aussi les coureurs moins entraînés, ou qui souhaitent…