Victoire et record pour Jérémy Schouwey à Lessoc

COURSE À PIED. Coup double pour Jérémy Schouwey (dossard 102) au Tour du lac de Lessoc. Sur le parcours de 9,2 kilomètres – et 300 m de dénivelé positif –, le coureur du CS Broc s’est imposé en 34’12, battant de plus d’une minute le record établi par les jumeaux d’Albeuve Thomas et Robin Bussard en 2021. Le podium est complété par les Gruériens Matthieu Deillon et Rémy Dénervaud. Côté féminin, c’est l’athlète de Crésuz Steffi Trachsel qui s’est imposée en 41’33 avec près de six minutes d’avance sur ses poursuivantes Sarah Ecoffey (Pringy) et Kuna Romanic (Neirivue). De bon augure à quelques jours de Morat-Fribourg, où Jérémy Schouwey comme Steffi Trachsel se battront pour la place de meilleur Fribourgeois sur les 17,2 kilomètres de la course commémorative. GR