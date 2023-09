Vuisternens/Mézières s’incline dans le derby

Le choc au sommet de 1re ligue féminine entre le FC Vuisternens/Mézières et le FC Courgevaux-Chiètres a accouché samedi d’une victoire lacoise. Menées dès l’entame de la partie, les Glânoises n’ont pas démérité et peuvent regarder vers le haut.

PATRICK MARGUERON

FOOTBALL. Le FC Vuisternens/ Mézières n’a pas pu réaliser le coup du week-end samedi au stade de la Condémine. Face au FC Courgevaux-Chiètres, leader de 1re ligue féminine et candidat légitime à la promotion en Ligue nationale B (LNB), les joueuses d’Anthony Thierry se sont inclinées 0-1 au terme d’une rencontre animée et équilibrée. A l’heure de l’analyse, l’entraîneur glânois se montrait positif: «C’était un match à intensité avec du rythme et surtout du beau jeu. Chaque équipe a eu des possibilités de marquer. Nous avons même…