«C’est un podcast qui donne de l’espoir»

La journaliste Maya Chollet revient sur l’aventure au long cours du podcast Faces Nord. De l’imprévu et des rencontres qui ont changé sa vie et son regard sur ce qu’est le courage.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

En décembre 2022 sortait la première saison de Faces Nord, un podcast de la RTS dans lequel la journaliste et alpiniste Maya Chollet se lance à la conquête des «trois derniers problèmes des Alpes». Soit les trois mythiques faces nord de l’Eiger, des Grandes-Jorasses et du Cervin.Quelques mois plus tard paraissait la deuxième (et dernière) saison. Une aventure au long cours, constituée de plusieurs échecs, mais aussi de la réussite de l’ascension de la face nord des Grandes-Jorasses.

La semaine passée, Maya Chollet nous accordait quelques instants en sortant du studio. «En montagne, on ne se…