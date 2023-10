«Ne pas vendre du rêve»

Margaux Seydoux partage ses vidéos de conseils bricolage, mode et cuisine à des centaines de milliers d’internautes. Rencontre avec la Bulloise qui vit de cette activité depuis deux ans.

ÉLODIE FESSLER

«Merci, tes idées sont tops!» «Je vais tester la recette ce soir», «J’adore ta créativité!» Encensée par les internautes sur les réseaux sociaux, la Gruérienne Margaux Seydoux s’est fait une place de choix dans le milieu des influenceurs. Ou plutôt des créateurs de contenus. «Si je devais me présenter, je dirais que je suis créatrice de contenus. Il y a un côté plus professionnel et le côté créatif est vraiment mis en avant.» Les influenceurs s’apparentent plutôt, selon elle, aux participants de programmes de télé-réalité qui appâtent les internautes avec des produits de qualité…