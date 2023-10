RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

Pourquoi toujours rien contre l’arthrose?

L’arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente en Suisse et dans le monde. Cette dégénérescence du cartilage peut endommager toutes les articulations. Souvent considérée comme une fatalité liée à l’âge, on découvre aujourd’hui qu’elle est plus complexe qu’elle n’y paraît.

La kétamine au secours de la dépression

Utilisée depuis peu dans le traitement de la dépression, la kétamine apporte enfin une nouvelle voie de traitement différente des antidépresseurs conventionnels. ■