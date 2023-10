89e édition de Morat-Fribourg

COURSE À PIED. Plus de 10 600 athlètes de tout âge se sont croisés sur l’ensemble du week-end du 89e Morat-Fribourg. Samedi, quelque 2200 enfants étaient au départ des différentes distances dans les rues de la ville. Dimanche, le Kényan Elvis Chebor Tabarach (photo, dossard 3) et l’Ethiopienne Gulume Arado ont été les plus rapides sur l’épreuve reine de 17,17 km. Meilleur régional, Valentin Marchon (18e, Avry-devant-Pont) fait partie des 35 athlètes ayant signé un chrono sous l’heure parmi les 3800 classés. Côté féminin, Steffi Trachsel (11e, Crésuz) décroche le titre honorifique de meilleure Sudiste. La 90e édition de la classique fribourgeoise aura lieu les 5 et 6 octobre 2024. GR

Résultats

Morat-Fribourg (17,17km), principaux résultats et meilleurs régionaux. Hommes, classement…