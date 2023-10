A Aigle pour se donner des ailes

CYCLISME. Natalia Franco, Madelaine Le Roux et Luciana Roland. Ces noms ne vous disent probablement rien, pourtant ils pourraient bien rejoindre le peloton professionnel dans les prochaines années. Pour y parvenir, les trois cyclistes ont bénéficié des infrastructures du Centre mondial de cyclisme (CMC) à Aigle durant deux ans. Dans sa websérie En route vers l’élite, disponible en ligne, la RTS a suivi le quotidien de ces athlètes en terres vaudoises. Intégrées à la WCC Pro Team en 2022, l’équipe continentale féminine du CMC, les trois cyclistes en devenir racontent leur amour de la petite reine et ce rêve commun d’en faire leur métier. Sous l’égide de l’entraîneure et directrice sportive Anna Wiese, elles enchaînent sorties à vélo, séances de renforcement musculaire et analyse de…