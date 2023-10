Au Lussy, une affiche de prestige face au FC Zurich

Les filles du FC Châtel-Saint-Denis jouent leur 16e de finale de Coupe de Suisse, samedi.

Les Veveysannes accueillent le FC Zurich, champion en titre de Women’s Super League.

Axelle Genoud et Manon Saugy préfacent ce duel aussi historique que déséquilibré.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Au FC Châtel-Saint-Denis, on investit dans le football féminin depuis de nombreuses années. Résultat: son équipe première est bien encadrée et solidement installée en 2e ligue interrégionale. Sa situation offre à des joueuses comme la locale de 17 ans Axelle Genoud, ailière pur produit du Lussy, de se développer dans un environnement digne. Elle permet aussi d’attirer et de conserver des footballeuses de qualité, comme la Vaudoise Manon Saugy, défenseuse de 20 ans arrivée à l’été 2019.

Et parfois, les efforts…