Au Mondial de rugby, des valeurs prônées et respectées

Ce samedi à Paris, la finale de la Coupe du monde de rugby opposera la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud.

Souvent vantées, les valeurs de l’ovalie sont-elles un mythe ou une réalité? Trois acteurs régionaux se prononcent.

Si son antenne régionale est à l’arrêt depuis une année, le RC Fribourg compte bien développer le rugby en Gruyère.

GLENN RAY

RUGBY. N’en déplaise à l’hémisphère Nord, le Sud domine encore et toujours la planète rugby. Si la France et l’Irlande se voyaient déjà mettre fin à cette hégémonie en début de Mondial, ce sont bien la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud qui s’affronteront pour remporter leur quatrième sacre respectif.

Ce samedi au Stade de France (21 h), l’affiche entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde promet d’être serrée (lire ci-dessous).…