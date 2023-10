Automobilistes, c'est la rentrée scolaire, soyez prudents!

Dès lundi, la police renforcera la sécurité aux abords des écoles et sur le chemin scolaire. Elle effectuera notamment des contrôles de vitesse. La rentrée est l’occasion de rappeler les recommandations d’usage. «Les enfants restent des apprentis de la route», souligne la police cantonale dans son communiqué. «Il est difficile pour eux d’évaluer les distances et la vitesse.» Les conditions climatiques sont également drastiquement différentes que lors de la sortie des vacances d’été. Ces jours sont en effet marqués par la pluie, les feuilles mortes au sol et, bientôt, la neige. Il faudra donc faire preuve d’une vigilance accrue.

Rentrée scolaire: les bons gestes à adopter

La police rappelle notamment l’importance d’anticiper et de ralentir si l’on s’attend à voir des enfants dans la rue, d’adapter la vitesse, de s’arrêter complètement aux passages piétons ou encore de garder une distance suffisante en dépassant les cyclistes. Patrick Biolley