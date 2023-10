Autour d’Octobre rose

FRIBOURG. A l’occasion d’Octobre rose, le Centre du sein Fribourg (CSF) organise un atelier sur le mouvement et une conférence publique le mercredi 4 octobre. L’atelier, animé par un enseignant en activité adaptée, se tiendra à 17 h 15 dans les jardins de l’Hôpital Daler, si la météo est clémente. Dans le cas contraire, il prendra place en intérieur, précise le communiqué. S’ensuivra la conférence intitulée «Conseil oncogénétique personnalisé et prise en charge globale», à 19 h 15 dans la salle de conférences 2 (étage E) du même hôpital. Le docteur Laurent Rosset, directeur du CSF, présentera le parcours d’une patiente et les prestations proposées par le CSF. L’oncogénéticien Bernard Conrad parlera ensuite de sa spécialité. Inscription obligatoire pour l’atelier et souhaitée pour la…