Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

14e journée

VALENTIN THIÉRY

Ce samedi (16 h), les Gruériens accueillent la relève saint-galloise pour un duel de rivaux de bas de tableau.

Hors jeu. Wenzi et Chatelain rejoignent Borges et Kasai à l’infirmerie, que quitte Morard. Bueche revient de suspension.

Enjeu. Bulle reste sur un 3-3 et un 4-4 à la maison. «Il faut gagner pour deux raisons. Se donner de l’air en mettant notre adversaire direct à six longueurs et rester accrochés au wagon du milieu de classement, explique le capitaine gruérien Maxime Afonso. Pour moi, on doit avoir au minimum vingt points avant la trêve. On n’est pas à notre place. Mais on ne peut pas viser plus haut si on continue à faire autant d’erreurs.»

La statistique. Le FC Bulle va affronter la septième et dernière équipe M21 de Promotion…