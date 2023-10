B comme Berlin: une capitale se réunifie

ARTE, MARDI, À 20 H 55

L’été de l’anarchie

Novembre 1989. A peine le mur de Berlin est-il tombé que la ville entame sa métamorphose: tout semble à réinventer. Que faire des friches de l’ancien no man’s land qui la traverse comme une balafre, des immeubles délabrés de Berlin-Est occupés par des collectifs d’artistes et de marginaux? Comment faire cohabiter les citoyens de l’ex-RDA avec les habitants de la singulière enclave occidentale? Comment rénover au plus vite les infrastructures publiques de la ville? Tandis que les luttes s’engagent au sommet pour déterminer l’avenir politique et économique de la métropole bientôt réunifiée, les jeunes fêtards, activistes et artistes des deux côtés des ruines du mur, incarnations d’une subculture à l’extraordinaire dynamisme, vivent un bref «été de…