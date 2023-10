Bulle: un automobiliste s'engage à contresens sur l'A12

A Bulle, dimanche vers 22 h 15, un automobiliste s’est engagé sur l’autoroute A12 à contresens. Il s’est rendu compte de son erreur après plusieurs kilomètres et a fait demi-tour à la hauteur de Marsens, communique la police cantonale fribourgeoise. S’il a croisé plusieurs véhicules durant son trajet, il n’a heureusement pas causé d’accident.

La police a reçu de nombreux appels signalant ce cas et des patrouilles ont pu intercepter l’automobiliste, alors qu’il quittait l’A12 à la jonction de Bulle. Âgé de 39 ans et domicilié à l’étranger, il a reconnu les faits. Une interdiction de conduire lui a été notifiée et un dépôt d’amende a été encaissé. Elodie Fessler