Claude Brodard quitte la présidence de la Société des remontées mécaniques de La Berra

Une page se tourne à la station de La Berra. Claude Brodard quittera en fin d’année son poste de président. Dans un communiqué, la Société des remontées mécaniques (SRM) de La Berra le remercie pour son «engagement remarquable et très soutenu». Elle relève également le développement considérable de la station que Claude Brodard a accompagné, tant au niveau des infrastructures que dans son exploitation. «La Berra a néanmoins gardé son âme authentique et reste à ce jour une destination appréciée des familles et jeunes enfants.»

Arrivé en 2013, Claude Brodard a commencé sa présidence alors que le télémixte venait d’être installé. Ont suivi la construction «en dur» du parking, l’amélioration des transports publics le week-end, la levée des oppositions qui empêchaient la création des pistes…