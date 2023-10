CO de La Tour-de-Trême: une matinée pour découvrir 80 métiers

Durant trois matinées, les élèves des CO fribourgeois auront la possibilité d’explorer les options qui s’offrent à eux au terme de leur scolarité obligatoire. Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) et l'Union patronale du canton de Fribourg (UPCF) organisent une nouvelle édition des «berufs-info-métiers».

Cette manifestation permettra aux jeunes de découvrir plus 80 professions présentées par 26 associations professionnelles, annoncent ce mardi le SOPFA et l’UPCF dans un communiqué. Le premier rendez-vous est donné ce samedi 4 novembre de 9 h à 12 h au CO de La Tour-de-Trême. La manifestation prendra ensuite place le samedi 11 novembre au CO de Sarine-Ouest, à Avry-sur-Matran, aux mêmes heures. Les personnes germanophones pourront, elles, se…