Deux records battus à la Chupià Pantè à Marsens

COURSE À PIED. «Une journée parfaite.» Pour sa dernière en tant que président d’organisation et après dix ans de comité, François Buntschu ne pouvait espérer plus belle 28e édition de la Chupià Pantè, samedi à Marsens. Avec quelque 850 départs, le record de participation de 2013 a été battu. Tout comme le meilleur chrono dames sur le tracé de 5,91 kilomètres. La lauréate danoise Stine Hansen a signé 22’23’’37, devançant Steffi Trachsel (Crésuz) de 47 secondes. Marion Monney (dossard 251) complète le podium. Le Brocois Matthieu Deillon (dossard 269) a été l’auteur du temps scratch de référence en 20’03’’54. Le local Ambroise Repond (dossard 394) finit en bronze. Parmi les jeunes régionaux, Lomée Savary (CS Marsens, cadettes A), Arnaud Hunziker (CS Marsens, cadets A) et Julien Rossier (SC…