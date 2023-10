Dix-huit mesures pour protéger les sols du canton d’ici à 2033

L’Etat a présenté à la presse sa nouvelle stratégie de protection des sols, hier matin au jardin des Capucins. Cartographie, vidéos et formations sont au programme.

ANGIE DAFFLON

ENVIRONNEMENT. Il est la base vitale de multiples organismes, il régule, produit, filtre ou encore stocke. Le sol, de par ses différentes fonctions, rend bien des services à l’humain. «Mais ce n’est pas une ressource renouvelable à l’échelle humaine. Il faut en moyenne un siècle pour former un centimètre de sol fertile», a expliqué le conseiller d’Etat Jean-François Steiert à la presse, hier matin. Forte de ce constat, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) et celle des Institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) ont élaboré une…