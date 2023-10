Estévenens: le Jardin de la passion fête ses 20 ans

Réalisé il y a vingt ans par Patricia et Pierre-André Uldry sur une terre mêlée de cailloux, le Jardin de la passion regorge désormais d’une biodiversité jamais envisagée à son origine.

THOMAS CHRISTEN

ESTÉVENENS. «La nature est si bien faite qu’elle nous le redonne.» Par ces mots, le Glânois Pierre-André Uldry note avec enthousiasme la grande harmonie qui règne aujourd’hui sur le Jardin de la passion. Un paysage grand de 3000 m2 qui environne le village d’Estévenens, entre quelques bosquets et autres chemins de campagne. Ouvert au public sur les pentes du Gibloux et exposé au nord à 860 m, cet éden abrite plus de 2000 espèces de plantes différentes. Depuis deux décennies, aux côtés de son épouse Patricia, l’horticulteur y veille comme à la prunelle de ses yeux.

Pourtant, le chemin vers…