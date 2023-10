Festival de fondue pas reconduit

MANIFESTATION. En novembre 2022, 15 000 personnes s’étaient massées sous «la bûche», lieu éphémère dressé sur la place Georges-Python, pour le premier Suisse Fondue Festival. Satisfaits, les organisateurs avaient alors annoncé une deuxième édition en 2024. Il n’en sera rien. Dans un communiqué diffusé hier matin, l’association Suisse Fondue Festival déclare renoncer. «Cette décision a été prise à cause du contexte économique et promotionnel dans lequel évoluent plusieurs acteurs clés de l’organisation, qui ne se prête pas à la mise sur pied d’une deuxième édition», explique-t-elle dans son message. Et d’ajouter: «Nous ne souhaitons pas en faire un format réduit qui ne répondrait pas à l’objectif.»

La porte n’est cependant pas fermée à une future édition. L’association n’a pas été…