Gruyère: il force deux barrages de police avant de se faire pincer

C’est une course poursuite qui s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 4h du matin en Gruyère. Un homme de 20 ans, domicilié dans le canton, a cherché à éviter un contrôle de police sur la route de Riaz à Bulle. Il a «fortement accéléré», selon un communiqué de la police, «pour fuir en direction de Corbières.»

Le conducteur ne s’est ensuite pas conformé aux demandes de la police de s’arrêter et a forcé deux barrages routiers, à Villarbeney et à Bulle. «Plusieurs agents ont été mis en danger, souligne la police cantonale. Un policier a dû s’écarter sur le côté pour éviter d’être percuté par la voiture.» L’homme a finalement été intercepté à Corbières vers 4h20 après plus d’une demi-heure de course poursuite. Lors du contrôle, il a été constaté que le véhicule, sans plaque d’immatriculation, n’était pas assuré et que le conducteur était sous l’influence de l’alcool.

L’auteur présumé a été placé en arrestation provisoire et auditionné en présence d’un avocat. Comme ce cas relève de via sicura, le procureur a ordonné le séquestre du véhicule. Patrick Biolley

Appel à témoins

Si personne n’a semble-t-il été blessé durant la course poursuite de dimanche matin, la police a lancé des investigations. Elle cherche aussi des témoins: «Toute personne ayant été mise en danger par le comportement du conducteur du véhicule (une Mercedes C63 AMG de couleur noir, sans plaque), notamment le véhicule ayant été dépassé dans un des tunnels de la H189, est priée de contacter la police au 026/347.01.17».