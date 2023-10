Ils ont sué de Morat jusqu’au sommet de la route des Alpes

Le Kényan Elvis Chebor Tabarach et l’Ethiopienne Gulume Arado ont triomphé à Morat-Fribourg dimanche. Retour en images sur cette 89e édition, qui a vu les Gruériens Valentin Marchon et Steffi Trachsel être sacrés meilleurs régionaux.

Valentin Marchon

18e en 57’29, Avry-devant-Pont

«On entend souvent dire que les coureurs à pied sont bons en montagne, pas forcément l’inverse. J’ai montré que ça n’était pas forcément le cas avec mon chrono de dimanche (rires). Plus sérieusement, je me suis entraîné à plat pour avoir une meilleure foulée en montagne. C’est ce qui m’a poussé à me tester sur Morat-Fribourg, sans attentes ni pression. J’ai surtout fait attention de ne pas partir trop vite. Je ne connaissais pas le parcours et je voulais…