Interdire les mesures de conversion

GRAND CONSEIL. La socialiste Christel Berset (Fribourg) et le vert’libéral Brice Repond (Broc) souhaitent interdire les «thérapies de conversion» dans le canton. Les deux députés ont déposé une motion qui demande au Conseil d’Etat d’établir un rapport accompagné d’un projet de loi «visant l’interdiction par quiconque de la promotion, de l’organisation et de la réalisation de toutes les pratiques ayant pour but de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne – qu’elle soit majeure ou mineure – sur l’ensemble du territoire fribourgeois».



«Les mesures dites de conversion reposent sur l’idée totalement fausse que les personnes LGBTQi sont malades et qu’elles doivent être guéries. Elles entraînent de graves souffrances, pouvant aller jusqu’à des tendances suicidaires,…