RIAZ

Joséphine Kolly-Gachet est née le 4 juin 1931 à Pringy dans le foyer d’Auguste et Louise Gachet-Castella. Elle a grandi dans ce village en compagnie de sa sœur Jeanne et a fait ses écoles à Gruyères.

Ne pouvant pas réaliser son rêve de devenir sage-femme, elle travailla dans un atelier de couture, puis dans différents restaurants, notamment à Vaulruz et Bulle.

En 1953, elle épousa Marcel Kolly, agriculteur à Riaz. De leur union naquirent trois enfants. Elle s’occupa de sa famille, de son jardin et seconda fidèlement son mari sur l’exploitation familiale. Ce dernier décéda déjà en 1995 et Josy, comme tout le monde la nommait, resta dans son appartement de Riaz où elle appréciait les visites de ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants pour qui elle avait toujours un petit…