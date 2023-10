La construction de la crèche mise à l’enquête

VAUDERENS. Acceptée à l’unanimité par les citoyens en décembre dernier, la transformation de l’ancienne école primaire de Vauderens en crèche a été mise à l’enquête hier dans la Feuille officielle. Le coût de l’opération se chiffre à 320 000 francs. Il est prévu que la crèche Le Bourillon, actuellement à Ursy, investisse des locaux plus spacieux au sein de cet établissement scolaire que les élèves ont définitivement quitté en 2018. «Idéalement, nous espérons recevoir le permis de construire ce printemps, et terminer les travaux à la rentrée scolaire 2024», explique le syndic Philippe Dubey. Qui poursuit: «Au plus tard, il faut que tout soit prêt pour le 1er janvier 2025, date à laquelle le bail actuel de la crèche se termine.» Le syndic informe qu’il s’agit de transformations…