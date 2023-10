On ne change pas une formule qui fonctionne! Cette année encore, plusieurs milliers de personnes ont assisté samedi aux traditionnelles Foire d’Albeuve (photos ci-dessus) et Désalpe de Semsales (photos ci-dessous). Nos photographes Chloé Lambert et Régine Gapany se sont faufilées dans la foule pour immortaliser quelques instants.

PHOTOS RÉGINE GAPANY