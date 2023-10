Le canton de Fribourg souhaite mieux protéger ses sols

La nouvelle stratégie cantonale en faveur de la protection des sols fribourgeois a été présentée vendredi matin à la presse. Elle comporte un plan d’action regroupant 18 mesures qui seront évaluées et mises à jour régulièrement. Le but est «d’assurer la sécurité alimentaire et la qualité de l’eau, de préserver la biodiversité, de protéger la population contre les dangers naturels et de faire face aux changements climatiques», explique l’Etat par voie de communiqué.

La stratégie permettra aussi d'assurer une consommation mesurée du sol, «notamment pour la construction, en compensant la perte en surface par l’augmentation de la qualité des sols restants, que ce soit en zone à bâtir, agricole ou forestière».

Carte indicative et compétences renforcées

Présidents respectifs de la Direction des…