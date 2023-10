Le FC Bulle défait à Rapperswil

Football. Le FC Bulle ne méritait pas grand-chose d'autre qu'une défaite, samedi après-midi au FC Rapperswil-Jona. Inoffensifs, acceptant le jeu posé au sol de leur adversaire, en retard dans les duels, les Gruériens ont subi pendant toute cette rencontre de la 13e journée de Promotion League.

La maladresse saint-galloise et Killian Ropraz ont beau avoir repoussé l'échéance, c'est logiquement que les locaux ouvraient le score via Ribeiro au terme d'une splendide succession de passes et de mouvements (59e). Un type d'action léchée que Rapperswil a tentée à maintes reprises, soulignant les nombreux espaces laissés par les Bullois, et leur manque de détermination à la récupération.

Bulle était venu pour défendre et jouer en contre. Pourquoi pas, mais ça n'a pas fonctionné. Les Gruériens devront se refaire avec la réception de Saint-Gall M21 samedi prochain (16 h). Les Gruériens sont provisoirement quatorzièmes.

Les résultats et le classement de Promotion League