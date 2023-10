Le succès du fromager innovateur Benoît Gobet

Médaillé d’or de l’Interprofession du Vacherin fribourgeois, le Glânois Benoît Gobet ne cesse de se réinventer. Rencontre.

THOMAS CHRISTEN

BILLENS. Les affaires de Benoît Gobet sont florissantes, un peu plus de trois ans seulement après qu’il a pris les rênes de la fromagerie de Billens, construite en 2005. Avec le soutien de son épouse Nathalie, enseignante, qui l’épaule pour les tâches administratives, le commerçant, âgé de 33 ans et père de deux filles, aime produire certaines spécialités locales et en revisiter d’autres.

Le mois dernier, le fromager originaire de Chavannes-les-Forts décroche la timbale grâce à son Vacherin fribourgeois traditionnel. Pour sa deuxième édition de remise des distinctions, l’Interprofession du Vacherin fribourgeois (IPVF) a récompensé à Bulle le Glânois…