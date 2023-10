Les dates des prochaines élections communales et cantonales sont connues

Après les élections fédérales de cette année, une grande partie de la population du canton ne devrait plus élire de représentants politiques avant 2026, sauf démission surprise d’un élu.

Lundi, le Conseil d’Etat a fixé les dates des prochaines élections communales et cantonales fribourgeoises. Verdict: il faudra se rendre aux urnes les 8 et 29 mars (2e tour) 2026 pour désigner les représentants locaux et y retourner les 8 et 29 novembre afin d’élire les députés, conseillers d’Etat et préfets.

Mais tous les citoyens en capacité légale de voter ne le pourront pas. Les communes qui fusionneront au 1er janvier 2026 inscriront les noms de leurs candidats préférés plus tôt, les 9 et 30 novembre 2025. Et celles dont le regroupement sera effectif au 1er janvier 2027 le feront plus tard, les 6 et…