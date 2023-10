Les fausses surprises de l'ovalie

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Si les observateurs sportifs ont un art, c’est celui de conclure avant l’heure. Le nombre de fois où les Nadal et Federer furent enterrés avant de ressusciter en première page des quotidiens a de quoi provoquer une certaine perplexité même chez les chrétiens les plus assidus. Et les commentaires des spécialistes du foot avant un quart de finale France-Suisse de l’Euro 2021, dont le magnifique: «Je ne vois pas comment les Français peuvent perdre ce match, à moins de rester coincés dans l’ascenseur», devraient décourager les apprentis Nostradamus. Et pourtant ils s’obstinent.

La Coupe du monde rugby fut un merveilleux exemple de cette propension à flairer les déchéances, à dessiner des tendances, à faire les…