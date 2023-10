Maxime L’Homme, une saison au-delà de toute attente

Après sa tournée aux USA et au Canada, le Vuadensois Maxime L’Homme tire un bilan plus que positif de sa saison de VTT. Il a notamment obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière avec une 6e place en Coupe du monde U23.

PATRICK MARGUERON

VTT. La saison de Coupe du monde de VTT a pris fin dimanche à Mont-Sainte-Anne, au Québec (Canada). Gêné par un problème technique qui l’a forcé à abandonner, Maxime L’Homme espérait plus pour cette ultime manche de la catégorie U23. Pas de quoi éclipser sa saison remarquable et le résultat obtenu quelques jours plus tôt à Snowshoe (USA). Le Vuadensois, qui avait pour objectif d’aller chercher un top 25 cette année, a déjoué tous les pronostics. Aux Etats-Unis, il a accroché une 6e position. Du jamais-vu pour un Fribourgeois dans cette catégorie.…