Objectif atteint en Pologne

La Glânoise Elisa Amherd et sa camarade de cerceau aérien représentaient la Suisse aux championnats du monde à Kielce, jeudi. En Pologne, elles ont pris la septième place.

VALENTIN THIÉRY

CERCEAU AÉRIEN. Voilà bientôt trois ans qu’Elisa Amherd pratique le cerceau aérien en duo. Depuis, la Romontoise est déjà devenue deux fois championne de Suisse de la discipline avec la Fribourgeoise Amélia Bucher. Titres qui leur ont permis de goûter à autant de mondiaux.

La Glânoise de 24 ans et sa camarade entraient en lice jeudi en Pologne. La paire a obtenu la septième place. «On grimpe de 19,6 à 26,2 points. Notre objectif de faire mieux qu’en 2022 est donc atteint, se réjouit Elisa Amherd. Quand on a fini notre prestation, on savait les petites erreurs qu’on avait commises. Et qu’on ne fait pas…