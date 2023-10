Pétition lancée pour revaloriser les salaires des infirmières et des ASSC

L’association fribourgeoise des assistantes en soins et santé communautaire (ASSC), le syndicat des services publics (SSP) et l’association suisse des infirmiers (ASI) section Fribourg veulent que les salaires de leurs branches soient revalorisés et ont lancé une pétition.

Depuis 2016, les ASSC ont vu leur fonction évoluer sans que ces responsabilités ne fassent augmenter leur classe salariale, selon le syndicat. De leurs côtés, les infirmiers et infirmières «subissent une discrimination vis-à-vis des autres fonctions de même niveau de formation», souligne le communiqué du SSP qui précise: «A l’Etat de Fribourg, la presque totalité des fonctions de niveau Bachelor HES sont colloquées en classe de salaire 18 au moins, alors que les métiers de la santé stagnent en classe 17.» Patrick Biolley